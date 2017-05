VIDEO: Aretirali 23-letnika, v javnosti šokanten posnetek

MANCHESTER – Po napadu na koncertu v dvorani v Manchestru, ki je terjal najmanj 22 smrtnih žrtev in okoli 60 ranjenih, forenziki in policija preiskujejo podrobnosti napada. Truplo samomorilca so že odkrili, varnostni organi pa so ga identificirali.



Kot kaže, napadalec ni deloval sam, vprašanje pa je, ali je bil del teroristične celice in povezan z Islamsko državo. Strokovnjaki za varnost opozarjajo, da je bil napad dobro načrtovan in organiziran.

Identificirali prve žrtve: umrli najstniki

Prebivalci Manchestra, hotelirji in nekateri taksisti so nemudoma ponudili pomoč obiskovalcem koncerta s prevozi ter nastanitvijo.

Še vedno pa starši in prijatelji predvsem s pomočjo medijev ter spletnih omrežij iščejo svoje ljubljene. Tudi žrtve so začeli prepoznavati, med njimi je denimo 18-letnica.

Poglejte, kaj se je v dvorani dogajalo ob eksploziji: