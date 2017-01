VIDEO: Morilca 18-letnice našli skupaj s štiriletnikom

ISTANBUL – Turška policija danes nadaljuje zasliševanje domnevnega napadalca na novoletni zabavi v nočnem klubu v Istanbulu, ki ga je prijela v ponedeljek. Domnevnega napadalca so prijeli v obsežni policijski operaciji v predelu Esenyurt na evropski strani mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njegove žrtve so bili mladi.

Tri ženske

Turška državna televizija TRT je poročala, da so domnevnega napadalca Abdulkadirja Mašaripova našli skupaj z njegovim štiriletnim sinom. V operaciji pa so pridržali še štiri druge osebe, med njimi tri ženske. V operaciji je sodelovalo kar 1000 turških policistov in agentov turške obveščevalne agencije MIT, so poročali turški mediji. Na turški televiziji so predvajali posnetek Mašaripova s krvavim obrazom in majico, ki ga je policist držal za vrat, ko ga je grobo vlekel stran.

To je obraz morilca.

Sprva je bilo precej ugibanja o identiteti domnevnega napadalca, med drugim so zaokrožile trditve, da gre za Kirgizijca oziroma Ujgura. Kasneje pa sta obveščevalna služba in protiteroristična enota policije napadalca identificirali kot 34-letnega Uzbeka, ki je bil član IS v osrednji Aziji.

Državna tiskovna agencija Anadolu je poročala, da je moškemu ime Abdulkadir Masharipov. Zasebna tiskovna agencija Dogan pa je pisala, da je bil pri IS znan kot Ebu Muhamed Horasani. Domnevni napadalec je po poročanju TRT živel v stanovanju, ki ga je imel v najemu Kirgizijec. Tudi njega so oblasti pridržale. Anadolu pa je dodala, da so ostale tri ženske, ki so jih prijeli, iz Egipta, Senegala in Somalije.

Kamere so posnele krvavi pohod.

Nekaj dni so ga opazovali

Turška televizija NTV je poročala, da so napadalca prijeli nekaj čez polnoč po lokalnem času in da ga je policija opazila na tej lokaciji že nekaj dni prej. Vendar so ga raje zasledovali, da so lahko identificirali njegove kontakte. Zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je že sinoči na Twitterju zapisal, da se za v imenu države zahvaljuje policiji in notranjemu ministru Suleymanu Soylu za aretacije.

Napadalec je bil na begu 17 dni, ko mu je po streljanju na novo leto uspelo zbežati iz nočnega kluba Reina. V napadu je bilo ubitih 39 ljudi, 69 pa ranjenih. Od tega je bilo 27 tujcev, med drugim državljani Libanona, Savdske Arabije, Izraela, Iraka in Maroka, ki so v Istanbulu praznovali novo leto. Odgovornost za napad je sicer prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).

Čeprav so poostrili nadzor na mejah v poskusu preprečevanja pobega iz države, so poročila že prej namigovala, da napadalec nikoli ni zapustil turške metropole. Večje iskalne akcije in preiskave so bile tudi v turškem mestu Konya. V iskanju storilca so turške oblasti aretirale več ducat ljudi po celi državi.