VIDEO: To so obrazi žrtev silvestrskega pokola

Islamska država prevzela odgovornost Odgovornost za brutalni napad je danes prevzela skupina Islamska država. Varnostni svet ZN je v nedeljo zvečer ostro obsodil »zahrbten in barbarski teroristični napad v Istanbulu«, ki je zahteval 39 življenj, poročajo tuje tiskovne agencije. V izjavi za javnost je varnostni svet poudaril, da dejanja terorizma niso opravičljiva ne glede na motiv in to, kje, kdaj in kdo jih izvede. Terorizem v vseh svojih pojavnih oblikah pomeni eno najresnejših groženj mednarodnemu miru in varnosti, zato je toliko pomembnejše, da se storilci, organizatorji, financerji in podporniki tovrstnih dejanj pripeljejo pred roko pravice, so še opozorili v varnostnem svetu. Preiskava nedeljskega terorističnega napada se sicer nadaljuje tudi danes, za zdaj pa novih novic ni. Napadalec je še vedno na begu. Po dosedanjih podatkih je bilo v strelskem napadu na novoletnem praznovanju v nočnem klubu v središču mesta dobro uro po polnoči po lokalnem času ubito najmanj 39 ljudi, med njimi najmanj 16 tujcev. Ranjenih je 69 ljudi. Po prvih podatkih med žrtvami ni slovenskih državljanov. STA