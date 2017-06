VIDEO: Grozljivka blizu nas: mati hotela vreči svojo hčerkico (1) pod avto

ZAGREB – Sinoči okoli 23. ure je v naselju Novi Jelkovec v Zagrebu prišlo do grozljive zlorabe otroka. Po besedah Kornelija Janđel, očividke grozljivih dogodkov, ki so se končali z intervencijo policijo in reševalcev, je mati grozila svoji manj kot dve leti stari deklici, da jo bo vrgla pod avto. Ob prihodu policije je začela sebe in njo s pestjo udarjati po glavi. »Ubila te bom. Hočeš, da te vržem pod avto!?« so bile njene besede.

Sčasoma je otrokovi babici uspelo rešiti ničesar krivo malčico, mater pa so odpeljali rešilci, najverjetneje na psihiatrijo. Celotni opis dogajanja in tudi posnetek je očividka objavila na svojem facebooku. Na njem boste slišali jok in kričanje otroka ter grožnje njegove matere. Po poročanju portala jutarnji.hr je mati hčerkico zlorabljala že dlje časa.

»Medtem ko se je vse to dogajalo, se je zbralo veliko ljudi, vsaj 20 jih je trdilo, da sta večkrat posredovala policija in center za socialno delo. Večkrat so malčico odpeljali, večkrat so jo vrnili nazaj. Ali potrebujemo še en primer malega Denisa? Zakaj so institucije spet odpovedale? Do kdaj bodo zaradi našega sistema trpele posledice nedolžna bitja? Prosim, delite ta posnetek, da se takšne stvari ne bi več dogajale,« je še zapisala ogorčena Kornelija.