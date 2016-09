»Silil me je k oralnemu seksu, pa sem ga ubila«

ZAGREB – Po tistem, ko je Darko Keleminović (48) v Zagrebu mrtev obležal v mlaki krvi, je policija prijela 21-dekle, ki mu je v prsi zarila nož. Na zaslišanju je povedala svoj zgodbo: »Zgrabil me je za glavo in me silil, da ga oralno zadovoljim. Ko sem se mu uprla, me je udaril, potem pa sem ga v samoobrambi z nožem zabodla v levo stran prsnega koša.« Osumljena je uboja, preiskovalni sodnik pa je ni poslal v pripor in ji dovoli, da se brani s svobode.

Govoril ji je, da je njen rešitelj

Keleminović je bil sicer redni gost v zaporih. Skupaj je v ječi preživel 22 let, v glavnem zaradi posilstev. Tudi minuli petek zvečer je več ur sledil 21-letnici, se ji ponujal in se hotel družiti z njo. Ko je družba zapustila zadnji klub, ji je menda rekel, da je njen rešitelj. Govoril ji je, da so jo hoteli ugrabiti, da se to ni uresničilo, pa se lahko zahvali njemu.

Med pogovorom sta prišla do njegovega domovanja, kjer ji je rekel, da gre samo po denar za cigarete, nato pa gresta lahko še na eno pijačo. »Lahko greš na hitro z mano, samo denar bom vzel,« ji je rekel. Njej so ti ni zdelo prav nič sumljivo, tako da je res odšla v njegovo stanovanje. Tam pa je pokazal svoj pravi obraz. Kot poroča portal 24sata, je zaklenil vrata, z dekletom sta sedla na kavč, tam pa naj bi bil od nje hotel oralno zadovoljitev. Ker ga je zavrnila, ji je prisolil klofuto, ona pa je iz torbice vzela 9-centimetrski nož in ga zabodla. Ko je padel na tla, je v njegovem žepu hotela najti ključ, ker ji to ni uspelo, pa je poklicala pomoč. Po telefonu ni znala povedati niti, kje je. Vendarle so jo našli, policiji pa se je mirno predala.

Večkratni posiljevalec Keleminović je pred enim letom zapustil zapor v Gospiću, večkrat pa je bil zaprt že pred tem. A vsakič se je vrnil na stara pota ...