Drama pri sosedih: posiljevalec je izkrvavel do smrti

ZAGREB – V neki stanovanjski hiši hrvaške prestolnice je danes dopoldne prišlo do strahotnega zločina. Ženska, stara 21 let, je Darku K. zarila nož v prsi, ta pa je izkrvavel. »Prosim vas, pokličite policijo! Mislim, da je mrtev!« je klicala skozi okno stanovanja. Mimoidoči so res poklicali pomoč, a za Darka je bilo prepozno.

»Ženska na oknu je bila popolnoma prestrašena! Nihče ne ve, kdo je bila, a sklepamo, da jo je Darko, ki je več časa kot doma preživel v zaporu, zaklenil v stanovanje in jo skušal posiliti,« je za Jutarnji list povedala ena izmed sosed zločinca.

Hrvaški mediji poročajo, da je bil Darko že leta 1993 obsojen zaradi treh posilstev.