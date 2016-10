Ne boste verjeli, kaj je 16-letnica naredila pol ure po detomoru

OMAHA – 16-letna Antonia Lopez, ki je javnost pretresla s svojim grozljivim dejanjem , še naprej preseneča z nenavadnim obnašanjem, poroča The Sun.

Mlada mamica, ki je minuli vikend rodila v svoji sobi, le nekaj minut po porodu pa svojega nedonošenčka vrgla skozi okno, je kmalu po dejanju pisala svojim prijateljem na facebooku. V zapisu jih je prosila za »veliko uslugo« in spraševala ali ima kdo od njih avto. Zapis je objavila v petek ob 3.40, pol ure preden so na kraj prispeli reševalci, ki so nato dojenčka odpeljali v bolnišnico.

Na žalost nedonošenček dogodka ni preživel, mladi mamici pa bodo, kljub njenim 16. letom, sodili kot odrasli osebi.