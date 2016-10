VIDEO: Najstnica rodila v postelji, dojenčka po porodu vrgla skozi okno

OMAHA – Mesto Omaha v Nebraski je pred kratkih pretresla tragična zgodba, v katero sta bili vpleteni mladi življenji. Noseča 16-letnica, ki je rodila doma v svoji sobi, je svojega prezgodaj rojenega otroka ubila tako, da ga je vrgla iz drugega nadstropja le nekaj minut po porodu.

Najstnica, ki je popadke dobila med spanjem, je rodila okoli 4. ure zjutraj, poroča Daily Mirror. Zgrabila jo je panika, zato je otroka vrgla skozi okno, nato pa svoji mami povedala, kaj se je zgodilo. Na kraju so posredovali policisti in reševalci, ki so otroka oskrbeli, vendar je bilo zanj prepozno. Umrl je na poti v bolnišnico.

Sosedje, ki so se zbudili zaradi glasnih krikov, poročajo, da so na dvorišču videli žensko, kako oživlja novorojenčka brez življenja. »Ena od žensk je govorila 'moj otrok, moj otrok',« je povedal sosed. »Bilo je grozljivo«.