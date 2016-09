Mama Sanja je neutolažljiva: Namesto svojih otrok objemam krste

RAČA – Srbijo še vedno pretresa dogajanje na Srebrnem jezeru, kjer sta utonila brata Nikola in Stefan Petrović. Zdaj je spregovorila njuna mama Sanja, ki je prepričana, da bi ju morali organizatorji srečanja obvarovati. »Plačala sem zavarovanje za potovanja, vse ekskurzije in izlete. A kako so ju zavarovali, kako so ju pazili?« vprašuje. »Otroka so mi vrnili v mrtvaških krstah. Ta lastnik pedalina … za 500 dinarjev ju je pustil, da odideta v smrt. Ali je življenje mojih otrok vredno samo toliko?« je rekla za srbski Telegraf.

Njuni trupli so v torek prepeljali v družinsko hišo v vasi Trska pri Rači. Tam so se zbrali družina, sorodniki in prijatelji. Sanjo zanima, zakaj ravnatelj šole na otroke ni pazil, ko jih je peljal na nogometno tekmo in jezero. »Kdo je mladoletnikom dovolil, da najamejo pedalin brez nadzora? In to brez rešilnih jopičev in zunaj sezone, ko v bližini ni reševalcev,« je neutolažljiva. Eden od lastnikov jim pedalina menda ni hotel posoditi, ga je pa zato njegov sodelavec, ki je za vsak pedalin vzel 250 dinarjev. Pravi, da so ji sožalje izrekli mnogi, a ravnatelja in trenerja ni od nikoder. »Zakaj? Vsaj telegram sožalja bi poslali. Niti tega niso naredili, kje je njihova človečnost?«

Za bratcema sicer žaluje tudi 13-letna Sara, sestra dvojčica Nikole.