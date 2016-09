VIDEO: Na Srebrnem jezeru sta se bratca utopila med igro

VELIKO GRADIŠTE – Srbijo je pretresla tragična nesreča, v kateri sta umrla brata, 13-letni Stefan P. in 14-letni Nikola P., ki sta se odpravila na Srebrno jezero. Tam sta sedla na pedalin in odplula, vendar je Stefan padel v vodo in se začel utapljati. Nikola ga je želel rešiti in je tudi sam izgubil življenje.

Nista znala plavati

Kakor poroča Kurir, nobeden od bratov ni znal plavati. Stefan je želel stopiti z enega plovila na drugo, a je pri tem padel v vodo in se začel utapljati. Nikola je hotel brata rešiti, a se je utopil še on. Njunim staršem ni jasno, kako je lahko vodstvo šole fante pustilo same na jezero.

Popolnoma malomarnost vseh odgovornih

Direktorja šole v Rači, ki je dečke pospremil na izlet, so že privedli na policijsko postajo na zaslišanje. Izprašali pa so tudi lastnike pedalinov, ki so razložili, da je na mestu, kjer sta se dečka utopila, voda globoka približno štiri metre. Nobeden od dečkov ni imel na sebi zaščitne opreme, prav tako pa ob njiju ni bilo nobene odrasle osebe, kot to predvidevajo pravila.

Po enodnevnem iskanju so trupli nesrečnih utopljencev našli v ponedeljek.