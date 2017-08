FOTO: Po trčenju rušilca našli več trupel

WASHINGTON – Po ponedeljkovem trčenju ameriškega rušilca John S. McCain s tankerjem nedaleč od Singapurja reševalci nadaljujejo iskanje desetih pogrešanih ameriških mornarjev . Nekaj trupel pogrešanih so danes že našli, a še niso mogli potrditi, koliko, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trupla so potapljači našli v delih rušilca, ki so jih zapečatili po trčenju. Eno truplo pa so zunaj plovila odkrili malezijski potapljači, je danes povedal poveljnik ameriške tihomorske flote admiral Scott Swift. V Singapurju, kamor so po trčenju prepeljali rušilec, je še povedal, da zdaj poteka prepoznava trupel in da še ne more potrditi, koliko so jih našli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izpostavil je odločnost, da bodo ugotovili vzrok nesreče. Zaradi nesreče, v kateri je bilo ranjenih tudi pet ameriških mornarjev, je ameriška vojna mornarica v ponedeljek zaradi celovite revizije začasno ustavila vse operacije po svetu. Admiral Swift je danes poudaril, da so mornarjem in njihovim družinam dolžni odgovore, tudi o tem, kaj je treba storiti, da bi v bodoče preprečili tovrstne dogodke.

Štirje ranjeni mornarji od petih so še vedno v bolnišnici, a njihova življenja niso v nevarnosti, petega pa so že odpustili iz bolnišnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Medtem se nadaljuje obsežna iskalna akcija, v katerih sodeluje več sto reševalcev iz več držav pa tudi letala. Še vedno upajo, da je kdo od pogrešanih preživel, je še dejal Swift. Tanker, udeležen v nesreči, je bil poškodovan, a posadka ni utrpela poškodb. Pri tem tudi ni prišlo do onesnaženja morja.

To je bila že druga nesreča ameriških rušilcev v zadnjih treh mesecih. Junija je rušilec Fitzgerald trčil s tovorno ladjo blizu Japonske, pri čemer je umrlo sedem ameriških mornarjev.