FOTO: Vojaška ladja trčila s tankerjem: deset mornarjev pogrešanih

WASHINGTON – Ameriški vojaški rušilec John S. McCain je zgodaj zjutraj vzhodno od Singapurja trčil s tankerjem, pri čemer se je poškodovalo pet ameriških mornarjev, deset pa jih pogrešajo. Na območju potekata obsežno iskanje in reševanje, pri čemer sodelujejo plovila in letala iz ZDA, Singapurja in Malezije.

Vzrok trčenja, po katerem je rušilec utrpel škodo na zadnjem levem bok, še ni znan. Štiri poškodovane mornarje od petih so s helikopterjem že prepeljali v Singapur, nihče pa ni v smrtni nevarnosti. Peti poškodovani mornar ni potreboval zdravniške oskrbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi tanker Alnic MC, ki pluje pod liberijsko zastavo, je utrpel škodo na sprednjem delu plovila, približno sedem metrov nad vodno gladino, njegovi mornarji pa so nepoškodovani. Prav tako ne poročajo o razlitju nafte, navaja BBC.

Rušilec John S. McCain nosi ime po dveh nekdanjih admiralih ameriške mornarice – po dedku in očetu republikanskega senatorja iz Arizone Johna McCaina, ki je sporočil, da skupaj z ženo Cindy molita za pogrešane mornarje in mislita nanje. Podobno je sporočil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Thoughts & prayers are w/ our @USNavy sailors aboard the #USSJohnSMcCain where search & rescue efforts are underway. https://t.co/DQU0zTRXNU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 August 2017

To je že druga nesreča vojaške ladje iz sedme tihomorske flote v dveh mesecih. Junija je nedaleč od Japonske s tovorno ladjo trčila vojaška ladja Fitzgerald, pri čemer je umrlo sedem ameriških mornarjev. Po preiskavi so kapitanu Fitzgeralda odvzeli poveljstvo, zaradi površnega dela pa so kaznovali tudi nekaj drugih mornarjev.

Ladja John S. McCain je bila na poti iz svoje japonske baze na rutinski obisk Singapurja. Pluje od leta 1994 in ima več kot 300 članov posadke.