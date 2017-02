FOTO: Po eksploziji v nuklearki: Gre za znatno tehnično napako

FLAMANVILLE – Oblasti mirijo, da jedrske nevarnosti kljub eksploziji in požaru v nuklearni elektrarni na severozahodu Francije ni. Britanski Independent poroča, da so nekaj ljudi odpeljali zaradi vdihavanja dima, ki se je valil po eksploziji, do katere je prišlo okoli 10. ure .

Flamanville Nuclear Power Plant in France pic.twitter.com/9q99kVwtfa — ΘEMIΣ Γ0YΛIΔAKHΣ (@G0ULIDAKIS) February 9, 2017

»Gre za znatno tehnično napako, a do jedrske nesreče ni prišlo,« je za Independent dejal direktor lokalne skupnosti Olivier Marmion, medtem ko odziva podjetja EDF Energy, ki upravlja elektrarno, še ni. Elektrarna, ki ima dva reaktorja, je bila zgrajena v 80. letih prejšnjega tisočletja, po dosedanjih podatkih pa do eksplozije ni prišlo v nobenem od reaktorjev.

Po nekaterih informacijah na območju elektrarne še vedno gori.

V Franciji je sicer po podatkih Večernjega lista 58 jedrskih reaktorjev, saj Francija kar 75 odstotkov energije pridobiva iz jedrskih elektrarn.