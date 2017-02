Eksplozija v francoski nuklearki

FLAMANVILLE – V francoski jedrski elektrarni Flamanville naj bi bilo eksplodiralo, je pred nekaj minutami odjeknilo po družabnih medijih.

Po prvih podatkih bi lahko bilo več poškodovanih.

Portal Quest-France poroča, da je do eksplozije prišlo v osrčju elektrarne danes okoli 10. ure.

#Breaking #UPDATE: 5 People injured in the explosion at the #Flamanville #France Nuclear power plant which has 2 pressurised water reactors. pic.twitter.com/cX1SqbZ7Gy