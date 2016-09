FOTO: Dve uri je Marko ležal ob mrtvi Andrijani, a se ničesar ne spomni

TASOS – Srbski nogometaš Marko Subotić (20), ki je skupaj s prijateljico Andrijano Dević (18) na grškem otoku Tasos doživel hudo nesrečo, se tega sploh ne spomni. Zbudil se je iz kome, vendar o dogajanju ne ve ničesar. V soboto zjutraj sta se peljala na skuterju in padla, kar je bilo tako hudo, da je najstnica umrla na kraju samem, »Ko sta padla s skuterja, sta še uro ali dve ležala na tleh, dokler ju niso našli mimoidoči,« je za srbski Alo povedal znanec Markove družine.

Vedno vzor drugim

Andrijanine posmrtne ostanke so že prepeljali v Srbijo. Njena družina še vedno ne more dojeti, da se je to res zgodilo. »Njen oče je v šoku in ne more niti govoriti. To je velika tragedija. Mama Julijana samo joče in ne more priti k sebi, tudi ona je v šoku,« je za srbske Novosti povedal eden od njihovih prijateljev.

Pojasnili so, da sta skupaj z njegovo sestro na morje odšla pred nekaj dnevi. Nista bila par, temveč prijatelja, njena bivša učiteljica pa je povedala, da je bila vedno vzor drugim. »Hodila je na razna tekmovanja in vedno se je trudila, da se vrne z nagrado,« je dodala.