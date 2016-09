Z najetim skuterjem: Marko hudo poškodovan, njegova 18-letna punca pa mrtva

TASOS – Na grškem otoku Tasos se je v soboto zjutraj zgodila tragična prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval Marko Subotić, 20-letni nogometaš iz Starih Banovcev pri Stari Pazovi, njegovo dekle Andrijana D. (18) pa je umrla. Zgodilo se je, ko sta se peljala z najetim skuterjem. Naenkrat je par zaneslo s ceste, padec pa je bil tako silovit, da je Andrijana na kraju nesreče umrla.

»Pokojnica je bila srbska državljanka, njena družina je o tragediji že obveščena. Poškodovani mladenič je v težkem stanju, a zunaj smrtne nevarnosti,« je za srbski Alo povedal generalni konzul v Solunu Siniša Pavić.

Konzulat je v rednih stikih s policijo, bolnišnico in družino poškodovanega. Kot poročajo, si je Marko polomil noge in dobil še nekaj hudih poškodb, v Grčijo pa sta takoj, ko sta za nesrečo izvedela, odšla tudi njegov oče in sestra. Druga sestra je skupaj z bratom, ki sicer igra nogomet za lokalni klub, počitnikovala na otoku.