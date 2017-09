Zgodilo se je ob 2.21: odpeljali več poškodovanih

NOVO MESTO – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi prometni nesreči, v kateri je bilo poškodovanih več oseb.

Ob 2.21 sta na cesti Novo mesto–Metlika pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovalo več oseb.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovane oskrbeli na kraju in jih nato odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico.

Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem, zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil ter pomagali policiji, vlečni službi in vzdrževalcem cest pri čiščenju cestišča.

Pozno zvečer se je huda prometna nesreča, ki je za dve uri zaprla cesto, odpeljati pa so morali tri poškodovane, zgodila tudi v občini Zagorje ob Savi .