Huda nesreča zaprla cesto

ZAGORJE OB SAVI – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi prometni nesreči, ki je pozno zvečer zaprla cesto.

Ob 22.24 je na regionalni cesti Zagorje–Podkum, občina Zagorje ob Savi, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in trčil v drevo.

Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje in PGD Zagorje mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli vozilo na cesto ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Zagorja, Hrastnika in Litije pri oskrbi in prenosu treh ponesrečencev, ki so jih prepeljali v trboveljski urgentni center.

Zaradi nesreče je bila cesta zaprta dve uri.