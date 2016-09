Žalostna usoda pogrešanega gobarja

RUŠE – V četrtek je na območju PP Ruše potekalo iskanje pogrešanega 44-letnega gobarja.

Kot so sporočili policisti, so nesrečnega gobarja popoldne našli mrtvega. Ugotovili so, da mu je med gobarjenjem zdrsnilo, zaradi česar je z glavo udaril ob kamen in na kraju nesreče umrl.

Tuja krivda je izključena.