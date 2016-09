Odšla v gozd in se ni vrnila

RUŠE – Včeraj dopoldne je na območju PP Ruše starejša oseba odšla iskat gobe, a se iz gozda ni vrnila.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so policisti pri iskanju pogrešane osebe prosili za pomoč enote REPS. Po naših informacijah gre za žensko.