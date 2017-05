Za pošasti, ki morijo otroke, zahtevajo smrtno kazen

KRANJ – Sojenje Mirzanu Jakupiju in Sandi Alibabić, krvnikoma deklice Arine, ki sta jo mati in očim lani tako hudo poškodovala, da je umrla v bolnišnici, se nadaljuje, slovenska javnost pa ob tem ugotavlja, da bi morala Slovenija, tudi zaradi primera Arine, zaostriri kazensko zakonodajo.

V naši spletni anketi, v kateri je sodelovalo 4287 ljudi, jih namreč kar 48 odstotkov, od tega 19 odstotkov žensk in 29 odstotkov moških, meni, da pošasti, ki morijo otroke, pride v poštev, samo električni stol, ob tem pa zahtevajo smrtno kazen.

48 odstotkov ostalih anketirancev meni, da je zakonodajo treba zaostriti z uvedbo dosmrtnega zapora brez možnosti pomilostitve. S tem se strinja 20 odstotkov žensk in 28 odstotkov moških.

Le dva odstotka vprašanih menita, da je zakonodajo treba omiliti, ker represija ne deluje. Morilcem je treba na lep način pojasniti njihovo zmoto, je prepričan en odstotek moških, ki so sodelovali, in en odstotek žensk, ki so izpolnile našo anketo.

