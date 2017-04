Srhljive podrobnosti: brca mali Arini zlomila rebra

KRANJ – Zakaj je bil Mirzan Jakupi ob tokratni privedbi na kranjsko sodišče bled kot zid in v nasprotju z drugimi dnevi ni razlagal svoje resnice? Sanda Alibabić pa dobiva bolj in bolj ostre poteze na obrazu, čeprav je spet ves dan upirala pogled v tla, popolnoma brez ene same izrečene besede. Se resnica o dogajanju v najemniškem stanovanju na Slovenskem Javorniku le bliža izbruhu in bo povedana na glas? Kako je lani umirala še ne triletna Arina Kardašević?

Pričanje izvedenca psihiatrične stroke je potekalo za zaprtimi vrati, ta so se nato spet odprla.



»Ob prihodu na našo urgenco smo rentgensko slikali celotno telo deklice in pri tem ugotovili precej starih poškodb, saj smo opazili značilne vretenaste odebelitve na kosteh, ki so posledica celjenja starih poškodb,« je povedal dr. Matej Cirman iz ljubljanskega kliničnega centra in med drugim odkril zlome devetega in desetega rebra pri umrli deklici, ob tem pa pojasnil: »Otrok, ki bi padel s stojne višine, se ne bi samopoškodoval, ker so rebra pri otrocih elastična. Bolečine pri takih poškodbah so zelo hude in šele po treh tednih se nekako zmanjšajo.« Po mnenju enega od strokovnjakov medicinske stroke so zlomi reber posledica brce.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«