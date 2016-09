V pripor! Džoni osumljen uboja očeta Janeza

Janez Slevec je pred osmimi leti opustil kmetovanje in se posvetil nepremičninam in politiki. Foto: Jaroslav Jankovič

LJUBLJANA – Preiskovalni sodnik je po današnjem zaslišanju odredil pripor za Džonija Slevca (27), ki so mu kriminalisti v sredo odvzeli prostost zaradi suma uboja 49-letnega očeta Janeza Slevca na Srebrnem sedlu pod Planjavo v Kamniško-Savinjskih Alpah.

»Po doslej zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja dogodka so policisti ugotovili, da sta se 27- in 49-letni moški, sin in oče, pri plezanju sprla. Pri tem je med njima prišlo tudi do uporabe fizične sile. 27-letnik je utrpel lahke telesne poškodbe, starejši moški pa je padel v globel in na kraju dogodka umrl,« so sporočili iz PU Ljubljana.

Gorska reševalna služba je Džonija prepeljala v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci, pozneje pa so mu kriminalisti odvzeli prostost zaradi suma uboja. K preiskovalnemu sodniku so ga privedli danes v popoldanskih urah.