KAMNIK, RADOMLJE – V torek popoldne je bilo pod kamniškimi hribi nemirno. Med gostimi oblaki, ki so se nagnetli v dolini Kamniške Bistrice, je frčal helikopter. »Že popoldne je na tej travi trikrat pristal policijski helikopter,« nam je razlagala domačinka, doma v bližini bencinske črpalke na kamniški obvoznici. Ko je okoli pol osmih zvečer helikopter videla pristati še četrtič, je zaslutila, da je nekaj hudo narobe. In imela je prav – v Kamniških Alpah, natančneje na Srebrnem sedlu med Planjavo in Zeleniškimi špicami, se je zgodila družinska tragedija, v kateri je umrl 49-letni Janez Slevec iz Preserij pri Radomljah.



Spor zaradi denarja?



Preserje so majhna vas med Kamnikom in Domžalami in Slevčeve poznajo vsi. »Janez je imel nekoč 150 glav živine, to je bila največja kmetija med vsemi, ne samo v naši vasi, ampak kar v celotnem domžalskem okolišu,« nam je včeraj dopoldne pripovedoval Tomaž Černivec, bližnji sosed, ki ima prav tako kmetijo in je s Slevčevimi tudi v daljnem sorodstvu. »A pred osmimi leti je kmetovanje opustil. S čim se je bavil zdaj, pa ne vem,« je skomignil z rameni in pokazal čez travnik: »Tamle, v tisti veliki hiši so doma.«



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«