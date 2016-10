So vlomilca k Jezerškovim že našli?

MEDVODE – Pretekli teden so policisti obravnavali vlom v Hišo kulinarike Jezeršek, storilcev pa, kot kaže, še vedno niso ulovili. Na PU Ljubljana so s podatki skopi, v odgovoru na naša vprašanja so odgovorili le, da »preiskava še poteka.«

Fotografije storilcev na delu so objavili tudi na facebook strani omenjene gostinske hiše. Vlomila sta pritlično okno in odtujila manjši sef z imenom.

Na PU Ljubljana so pred dnevi še pojasnili, da so bile oškodovane tri osebe, dve fizični in ena pravna. Škode je za nekaj tisoč evrov.