FOTO: Ju prepoznate? Vlomila sta v gostilno žiranta Masterchefa

MEDVODE – Nepridipravi so se v Sori pri Medvodah lotili Hiše kulinarike Jezeršek. Gre eno izmed gostišč v lasti družine Jezeršek. Javnosti je najbolj poznan Luka Jezeršek, ki smo ga lahko na malih zaslonih spremljali v oddaji Masterchef, kjer je nastopil v vlogi žiranta.

»Danes ponoči med 3.10 in 3.50 sta neznanca vlomila v Hišo kulinarike Jezeršek. Nadzorne kamere so ujele nekaj razločnih posnetkov, ki nam lahko pomagajo razkriti identiteto nepridipravov. Pomagajte nam tudi vi in nam sporočite, če vam je znano kar koli v zvezi s tem. Kmalu bomo objavili tudi videoposnetke, zaenkrat pa le nekaj fotografij! Kvalitetne informacije bomo nagradili! Delite, všečkajte, komentirajte in POMAGAJTE! Vse relevantne informacije, prosimo, sporočite policiji na 113,« so zapisali na svoji facebook Jezeršek Catering.

Informacijo smo preverili tudi na PU Ljubljana, kjer so nam potrdili, da je prišlo do vloma v gostinski objekt. Ogled kraja dogodka še poteka.