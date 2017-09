Šla sta po gobe in izginila

NOVO MESTO – Novomeške policiste so v sredo dvakrat obvestili, da sta se občana izgubila v gozdu pri nabiranju gob.

Popoldne se je gobarka izgubila na območju Birčne vasi oziroma Padeža, vendar so jo svojci kmalu našli in posredovanje policistov ni bilo potrebno.

V poznih večernih urah pa je potekala obširna iskalna akcija na območju kraja Pribinci, kjer so policisti iskali 84-letnega gobarja .

»Okoli 21. ure so nas svojci obvestili, da je ob 18. uri odšel v gozd nabirat gobe in se ni vrnil domov. Svojci so ga iskali, vendar ga niso našli. Policisti so takoj začeli iskalno akcijo, v kateri so sodelovali črnomaljski policisti, vodniki službenih psov in gasilci. V iskanje pogrešanega je bil vključen tudi helikopter letalske policijske enote. Pogrešani je imel s sabo mobilni telefon, zato so policisti lahko določili nekoliko ožje območje iskanja. Od pogrešanega so lahko dobili podatek, ali vidi luči policijskih vozil oziroma sliši sireno. Pomembna je bila tudi informacija o koordinatah, ko je območje, kjer se je nahajal, preletel policijski helikopter. Nekaj po polnoči so prav na podlagi teh podatkov policisti in gasilci v gozdu našli pogrešanega 84-letnega moškega in ga živega in zdravega predali svojcem,« so zapisali policisti.

Na gobarjenje pa se nanaša tudi kaznivo dejanje, ki so ga trebanjski policisti obravnavali v popoldanskih urah na območju Češnjic pri Trebelnem. Oškodovanec je parkiral avtomobil ob gozdni poti in odšel v gozd nabirat gobe. V času njegove odsotnosti je neznanec vlomil v avtomobil in iz predala armaturne plošče odtujil denar.