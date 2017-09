Pozno zvečer iskali pogrešano osebo

PRIBINCI – V sredo malo po 22. uri se je v okolici naselja Pribinci, občina Črnomelj, izgubila starejša oseba.

V iskalni akciji so sodelovali policisti, helikopter letalske policijske enote in gasilca iz poveljstva GZ Črnomelj. Aktivirani so bili tudi dodatne gasilske enote in člani enote reševalnih psov, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Pogrešano osebo so našli nepoškodovano, poroča uprava za zaščito in reševanje.