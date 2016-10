Razkrito, kako nevarna je bila sumljiva pošiljka

LJUBLJANA – Sumljiva pošiljka, ki so jo danes prejeli v vložišču vrhovnega državnega tožilstva na Trgu OF 13 v Ljubljani, ni bila nevarna za zdravje in življenje ljudi, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi preiskave kaznivega dejanja grožnje, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V vložišču vrhovnega državnega tožilstva v Ljubljani so namreč danes prejeli sumljivo pisemsko pošiljko. Tja so kmalu zatem prispeli policisti in gasilci, ki so izvedli vse predvidene postopke v takšnih primerih. V tem času osebja iz prostorov niso evakuirali, je pa bil omejen vstop v objekt in izstop iz njega.

Analizo pošiljke s sumljivo vsebino je opravil inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo veterinarske fakultete.