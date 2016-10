FOTO: Izredne razmere v centru

LJUBLJANA – Zaradi domnevnega poštnega napada, šlo naj bi za sumljivo pošiljko, ki je prispela na enega izmed državnih organov na naslovu Trg OF v Ljubljani, v centru prestolnice vladajo izredne razmere. Delno je oviran promet. Komu točno je bila pošiljka namenjena, še ni jasno, imata pa na tem naslovu sedež vrhovno državno tožilstvo, ki ga vodi razvpiti Zvonko Fišer, in specializirano državno tožilstvo, ki ga vodi Harij Furlan.

Komu je bila namenjena?

Na specializiranem državnem tožilstvu smo preverili, ali so pošiljko prejeli pri njih, a o tem nič ne vedo. »Nekaj se dogaja, kaj pa, ne vemo, preverite pri generalnem,« so dejali.

A na sedežu vrhovnega državnega tožilstva, ki ga vodi generalni državni tožilec Fišer, o dogajanju prav tako nič ne vedo. »Skozi okno gledamo gasilce in policiste, a ne vemo, kaj se dogaja. Mislim, da je povezano z lokali spodaj,« so odgovorili na naše vprašanje.

Aktivnosti v teku

O sumljivi pošiljki so bili pri PU Ljubljana obveščeni danes okoli 12. ure. »Policisti so zavarovali kraj, zaradi posredovanja gasilcev in ostalih služb je delno oviran promet, saj je z Miklošičeve v smeri Resljeve zapora prometnega pasu za naravnost. Trenutno potekajo vse aktivnosti, ki so v takšnih primerih predvidene. Ko bo znanih več informacij o dogodku, vam jih bomo posredovali.«

