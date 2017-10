Pri plezanju umrl slovenski alpinist

HARJE – V petek se je v naselju Harje v občini Laško zgodila tragedija. Poročali smo, da je oseba pri plezanju padla v globino .

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Laško in reševalci GRS Celje ter reševalci. Ugotovili so lahko le, da je oseba umrla na kraju samem.

Po naših neuradnih podatkih je šlo za slovenskega alpinista Franca Kneza oziroma Frančka.

