Plezalec zvečer zgrmel v globino, pomoč je bila zaman

LAŠKO – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je sinoči zgodila tragična nesreča pri športnih, rekreativnih in adrenalinskih aktivnostih.

Ob 20.14 je v naselju Harje, občina Laško, pri plezanju oseba padla v globino.

Gasilci PGD Laško in reševalci GRS Celje so zavarovali območje in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Laškega in Celja, ki so ugotovili, da je oseba zaradi poškodb umrla na kraju dogodka.