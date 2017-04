Policija razkriva podrobnosti o petkovem krvavem umoru

MARIBOR – Po umoru, v katerem je življenje izgubila ženska , so policisti razkrili nekaj podrobnosti dogajanja. Mariborski policisti so bili v petek, 28. aprila, popoldne obveščeni o tragediji, ki se je zgodila v stanovanju v Mariboru. Ob prihodu na kraj zločina so našli žensko srednjih let, osumljeno storitve umora, za kar ji grozi najmanj 15 let zaporne kazni. Ogled kraja kaznivega dejanja je opravila dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Mariboru, kriminalisti pa so ugotovili in potrdili, da se je ženska srednjih let (hči) dopoldne sprla s starejšo (svojo materjo). Pri tem je pograbila oster predmet in jo večkrat zabodla, da je ta zaradi izkrvavitve na kraju samem umrla.

Osumljenki je bilo odrejeno pridržanje in bo danes popoldne privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Mariboru.