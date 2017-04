Po umoru mame Anke je tavala po ulici

MARIBOR – O družinski tragediji v Mariboru so bili policisti obveščeni pozno popoldne . Čeprav včeraj več uradnih informacij niso želeli podati, se je kmalu razvedelo, da je krutega dejanja osumljena 44-letnica, ki naj bi bila svoji 75-letni materi Anki G. na obisku prerezala vrat.

Mariborinfo še poroča, da je do spora med njima prišlo zaradi pokojnine in mamil. 44-letnica naj bi bila velikokrat paranoidna in menda tudi odvisnica od drog. Sosedje so zaradi grozljivega dogodka povsem v šoku. Hčer so po zločinu videli, ko je tavala okoli bloka le v usnjeni jakni in nogavicah in sama sebi govorila, da je ubila mamo. Da je ves čas mislila, da ji nekateri želijo slabo, je za Večer razkril tudi njen partner.

Hčerin partner je še povedal, da sta bila na dan okrutnega zločina dogovorjena, da se ob 17. uri dobita pri njeni mami, a je zaspal v bližnjem lokalu. Iz dremeža ga je prebudil sosed, ki mu je povedal, da se je zgodilo nekaj strašnega.

Anka naj bi v stanovanju živela skupaj s 90-letnim partnerjem.