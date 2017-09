Policija razkrila, kaj se je v resnici zgodilo v Cerknici

CERKNICA – Na okrajnem sodišču v Cerknici so dopoldne prejeli pisemsko pošiljko, iz katere se je vsul neznan prah . A so na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete na podlagi analize sumljive snovi ugotovili, da pošiljka ni nevarna za zdravje in življenje ljudi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Na policiji so sicer potrdili, da so pošiljko prejeli v eni od pisarn državnega organa v Cerknici, na spletni strani vrhovnega sodišča pa je bilo zapisano, da cerkniško sodišče danes ne posluje.

O pisemski pošiljki s prahom so bili policisti obveščeni okoli 9. ure. Nato so nemudoma zavarovali kraj, prav tako so na kraj prišli gasilci in delavci medicinske fakultete. Osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, so bile v karanteni, ostali uslužbenci pa so zapustili objekt. Poročali smo, da je uprava za zaščito in reševanje sprva poročala o terorističnem napadu .