Drama v Cerknici: policija nemudoma v akcijo, uslužbenci zapustili objekt

CERKNICA – Zapisali smo, da iz Cerknice, vsaj tako piše na straneh Urada za zaščito in reševanje RS, poročajo o terorističnem napadu. Tam naj bi se namreč nekaj po 9. uri bel prah usul iz ovojnice.

Iz PU Ljubljana sporočajo: »Danes okrog 9. ure smo bili obveščeni, da so v eni od pisarn državnega organa v Cerknici prejeli pisemsko pošiljko, iz katere se je usul neznan prah. Policisti so nemudoma pričeli izvajati vse potrebne ukrepe in aktivnosti, ki so predpisane za takšne primere (zavarovanje kraja ter sodelovanje z ostalimi službami: gasilci, delavci medicinske fakultete). Osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, so v karanteni, ostali uslužbenci pa so zapustili objekt.«

Trenutno aktivnosti pristojnih služb še potekajo, zato bodo policisti več informacij posredovali po zaključenem delu in znanih rezultatih.