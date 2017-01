Podrobnosti smrti 27-letnice: honda se je v zraku obrnila in pristala pod cesto

SOLKAN – Policija je sporočila podrobnosti o hudi prometni nesreči , v kateri je življenje izgubila 26-letna voznica iz Nove Gorice, njen sopotnik, 27-letni moški iz okolice Nove Gorice, pa je bil lažje poškodovan.

»Vozilo honda je zaradi neprilagojene hitrosti v levem ovinku zapeljalo naravnost in s ceste na strmo poraslo pobočje. V zraku se je obrnilo in pristalo med drevesi približno devet metrov pod cesto. Voznica je pri tem utrpela tako hude poškodbe, da je na kraju umrla,« so zapisali policisti.

Okoliščine prometne nesreče še preverjajo.

Pomoč pri ogledu kraja nesreče, prenosu pokojnice in odstranjevanju vozila so nudili gasilci iz Nove Gorice.