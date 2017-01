FOTO: V tem avtu je ugasnilo življenje 26-letne ženske

SOLKAN – V hudi nesreči pri Solkanu je malo pred polnočjo umrla 26-letna voznica osebnega avtomobila .

Kot smo že poročali, je vozila iz smeri Solkana proti Prevali, zaradi neprilagojene hitrosti vožnje pa je v ovinku zapeljala naravnost in z vozišča. Vozilo se je prevrnilo po pobočju, voznica je umrla na kraju nesreče.

Poleg policije so posredovali tudi gasilci JZGRD Nova Gorica, ki so nam poslali tudi zgornje fotografije. Pločevina je neprepoznavna, pristojne službe so zmečkani avtomobil izvlekle na cesto, poškodovanega 27-letnega sopotnika pa so prepeljali v bolnišnico.

