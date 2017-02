Mati umorjene Arine (2) mora pred sodnika! »Nosečnost ni bolezen«

KRANJ – Na predobravnavni narok, ki je potekal ob okrepljenem varovanju, je 3. februarja prišel le očim umrle jeseniške deklice Mirzan Jakupi, saj naj bi bila mati Sandra Alibabić visoko noseča in posledično zaradi zdravstvenih razlogov, po odločitvi zaporniške zdravnice, nezmožna prihoda na kranjsko sodišče. No, tudi slednji se bo sojenje danes očitno le začelo.

Sodna izvedenka medicinske stroke je sedaj odločila da nosečnost ni stanje bolezni, ki bi lahko bilo stanje odlaganja procesa, poroča 24ur.com. Mati umorjene 2-letne deklice Arine, ki pričakuje petega otroka petih, ima rok marca. Še več, izvedenka ne vidi razlogov da bi odlagala sojenje tudi potem in se ga lahko udeleži že teden dni po porodu. »Zelo je presenečena nad odločitvijo,« pravi odvetnica Alibabičćeve Darja Roblek.

Dveletnica umirala v mukah