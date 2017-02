FOTO: Pol leta po smrti male Arine je obraz očima takšen

KRANJ – Čeprav to, kar naj bi zagrešila Sanda Alibabić in njen partner Mirzan Jakupi, po pravni opredelitvi ne spada v svet umorov, gre nedvomno za najokrutnejši zločin. Na Slovenskem Javorniku so kriminalisti na začetku julija lani naleteli na grozljivo zgodbo, ki se je končala na pokopališču Blejska Dobrava pri Jesenicah. Še ne triletno Arino Kardašević so položili v prerani grobek. Kot se je izvedelo kmalu po odkritju, je deklica trpela in nato umrla v strašnih mukah. Kriminalisti so pri svojem delu odkrivali srh vzbujajoče podrobnosti, ženska, ki jo je rodila, in njen partner naj bi dveletno deklico mučila več mesecev. Pristojni center za socialno delo na Jesenicah je po odkritju trdil, da informacij o zanemarjanju ni imel. Takoj so oba pospravili v pripor. Poškodbe na deklici niso bile takšne narave, kot je trdila Alibabićeva ob prvem klicu na pomoč, prav ona je namreč iz službe klicala reševalce, pred tem ji je Jakupi sporočil, da z otrokom nekaj ni v redu. Otroček je bil surovo pretepan, nemara tudi mučen, čeprav je bilo ob prvem obvestilu povedano, da naj bi Arina padla na radiator.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.