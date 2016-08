FOTO: Velika žalost: To je Ingrid, ki je umrla včeraj

SOLKAN – Poročali smo, da se je včeraj na cesti Plave – Solkan nekaj po 2. uri pri naselju Plave zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubila dva voznika osebnih avtomobilov, tri osebe pa so bile lažje poškodovane,.

Kot so pojasnili pri policiji, je 30-letna voznica osebnega avtomobila (po naših podatkih ji je bilo ime Ingrid, op. p.), doma iz okolice Nove Gorice, pripeljala iz smeri Solkana proti Plavam kot tretja v koloni vozil. Pri Dolgi Njivi je začela prehitevati osebni avtomobil, ko je iz nasprotne smeri pripeljal 24-letni voznik osebnega avtomobila, doma s Tolminskega. Prišlo je do čelnega trčenja, ki je bilo tako silovito, da je iz vozila voznice odtrgalo motor, ta pa je zadel prehitevano vozilo.

Zaradi hudih poškodb sta 30-letnica in 24-letnik na kraju nesreče umrla. Sopotnik v vozilu 24-letnika je dobil lažje poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Lažje sta se poškodovala tudi voznik in sopotnica v osebnem avtomobilu, ki ga je prehitevala voznica, prav tako pa so ju odpeljali v bolnišnico.

Zaradi nesreče je bila cesta zaprta več ur.

Več o grozljivi nesreči in tragediji družine, ki je eno hčer na cesti izgubila že pred dvema letoma, v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.