FOTO: Umrla 24-letnik s Tolminskega in 30-letnica iz okolice Nove Gorice

PLAVE – Novogoriški policisti sporočajo podrobnosti tragične nesreče, v kateri sta zjutraj ugasnili dve življenji, tri osebe pa so odpeljali reševalci. Vodja izmene OKC PU Nova Gorica Iztok Berginc poroča, da se je ob 2.10 na glavni cesti II. reda št. 103 Plave–Solkan zunaj naselja Plave zgodila prometna nesreča, v kateri sta življenji izgubila dva voznika osebnih avtomobilov, tri osebe pa so bile lažje poškodovane.

Odtrgalo motor

30-letna voznica osebnega avtomobila iz okolice Nove Gorice je vozila po glavni cesti iz smeri Solkana proti Plavam kot tretja v koloni vozil. V kraju Dolga Njiva je začela prehitevati osebni avtomobil v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pripeljal 24-letni voznik osebnega avtomobila, doma s Tolminskega. Prišlo je do čelnega trčenja, ki je bilo tako silovito, da je iz vozila voznice odtrgalo motor, ki je trčil v vozilo, ki ga je voznica prehitevala.

Poškodovana tudi prehitevana

Voznica in voznik osebnih avtomobilov sta zaradi hudih poškodb na kraju nesreče preminila. Sopotnik v vozilu voznika je utrpel lažje telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilo odpeljan v šempetrsko bolnišnico. Lažje sta se poškodovala tudi voznik in sopotnica v osebnem avtomobilu, ki ga je prehitevala voznica, in sta bila prav tako odpeljana v bolnišnico v Šempeter.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila preiskovalni sodnik in državni tožilec. Cesta je bila za ves promet zaprta med 2.10 in 8.15. Obvoz je bil urejen. Policisti PPP Nova Gorica bodo na okrožno državno tožilstvo glede prometne nesreče poslali poročilo.

