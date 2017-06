FOTO: Tovornjakar prebil ograjo, to so posledice

LJUBLJANA – V cestnem kaosu , ki je popoldne zajel Ljubljano in več preostalih območij, se je zgodilo tudi nekaj prometnih nesreč, a so se vse končale dobro.

Oglasil se nam je bralec Rolando, ki je v fotografski objektiv ujel prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici pri razcepu Malence.

Maja Ciperle Adlešič iz ljubljanske policijske uprave nam je povedala, da so jih o nesreči obvestili okoli 14.30. »Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je voznik tovornega vozila zapeljal z vozišča, pri tem pa prebil odbojno ograjo in obstal zunaj vozišča. Vozniku (gre za tujca, ki je bil v tranzitu) je bila zaradi kršitve na kraju nesreče izrečena globa. Poškodovan ni bil nihče,« je sporočila.