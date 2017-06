FOTO: Nesreče, zaprta avtocesta in vsesplošen kaos: »Vse stoji, groza!«

Nesreča pri razcepu Malence: Ob 14.27 je na avtocesti v razcepu Malence v smeri Kopra tovorno vozilo prebilo varovalno ograjo ter z kabino obviselo na robu cestišča. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj prometne nesreče in opravili pregled. V prometni nesreči ni bilo poškodovanih, poroča uprava za zaščito in reševanje.