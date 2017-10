FOTO: To so posledice nesreče, v kateri je umrl voznik

MURSKA SOBOTA – Danes zgodaj zjutraj se je na parkirišču murskosoboške bolnišnice zgodila prometna nesreča. Kot smo že poročali, je voznik na kraju nesreče umrl .

»Z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je danes okrog 6.20 80-letni voznik VW pola na cesti ob parkirnem prostoru pred Splošno bolnišnico Murska Sobota zaradi nepravilne strani vožnje zapeljal levo, kjer je trčil v osebni avtomobil, ki je bil parkiran ob levi strani vozišča. Po trčenju ga je odbilo v desno, nato je zapeljal z vozišča in trčil v žičnato ograjo, ki jo je prebil in nato čelno trčil v drevo,« so sporočili iz PU Murska Sobota.

Zdravnik je za umrlega odredil sanitarno obdukcijo, s katero bo ugotovljen vzrok smrti.