Usodno trčenje pri bolnišnici: umrl na kraju nesreče

MURSKA SOBOTA – Pri Splošni bolnišnici Murska Sobota se je zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba, so sporočili iz PU Murska Sobota. Policiste so o nesreči obvestili ob 6.24. Po prvih podatkih je nekdo trčil v betonsko oviro ob parkirnem prostoru in umrl na kraju nesreče.

Več informacij bodo policisti posredovali po opravljenem ogledu kraja prometne nesreče.