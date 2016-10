FOTO: Razkrivajo: stopnja nevarnosti visoka, našli tudi sledi eksploziva

JESENICE – Po akcijah policistov in kriminalistov, ki so minuli teden zajele tudi območje Gorenjske, je danes pred javnost stopil Primož Donoša, vodja sektorja kriminalistične policije PU Kranj. Zaključili so namreč preiskavo mednarodne kriminalistične združbe, ki se je na Gorenjskem in v Avstriji ukvarjala s preprodajo prepovedanih drog in trgovino z orožjem. Izvor prepovedane droge – gre za visoko kakovostni kokain – je bilo prav območje Gorenjske, v Avstriji pa so jo potem namenili dobro organizirani ulični preprodaji. Posamezni člani združbe so imeli na Gorenjskem skladišče, je pojasnil Donoša.

Primož Donoša.

13 osumljencev

V preiskavi je bilo kaznivih dejanj osumljenih 13 ljudi. Kriminalisti so zaključne dejavnosti izvajali na 19 lokacijah in pridržali devet ljudi. Sedmim so odvzeli prostost, po koncu aktivnosti, v katerih so bili »dogodki pod visoko stopnjo tveganja«, pa so dva privedli k preiskovalnemu sodniku in zoper enega odredili pridržanje. Čeprav so postopke ocenili z visoko stopnjo tveganja, življenja niso bila ogrožena.

Med drugim so zasegli pol kilograma kokaina visoke kvalitete (en kilogram na trgu doseže ceno 60.000 evrov), amfetamine, konopljo, dele orožja, še delujoči minomet in strelivo s sledmi eksploziva, je pojasnil Donoša.

Predmet preiskave je bila tudi ena od motorističnih skupin, o čemer smo neuradno že poročali. Starost osumljencev je od 25 do 45 let, v priporu je eden od vodij, doma z območja Jesenic. Posamezni člani združbe so stari policijski znanci, je pa združba delovala dlje časa – v Avstriji so nekatere njihove dejavnosti zaznali že konec minulega leta.