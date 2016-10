FOTO: Policisti pri jeseniških motoristih

JESENICE, RADOVLJICA – Po tem ko so bile kriminalistične preiskave ta teden opravljene na Obali in tudi v prestolnici, je na vrsto prišla še Gorenjska. Dodobra oboroženi in zamaskirani policisti so včeraj dopoldne zavarovali okolico poslopja na Hrušici, kjer ima prostore lokalni motoklub Hell's Angels. Hkrati so možje v modrem pod drobnogled vzeli radovljiški bar Old School, ki naj bi po dostopnih podatkih prav tako spadal pod okrilje motoristov.



Po naših neuradnih informacijah so policisti pred enim od večjih jeseniških nakupovalnih centrov prav po filmsko odvzeli prostost osumljencu. Nekaj ur pozneje se je, v spremstvu zagovornika, v prostorih motokluba na Hrušici začela hišna preiskava, pri kateri je sodeloval tudi policijski pes. Do zaključka redakcije preiskava še ni bila končana.



Podobno kot pri drugih policijskih aktivnostih, ki so se ta teden odvijale po Sloveniji, so bile tudi uradne informacije o včerajšnjem dogajanju na Zgornjem Gorenjskem sila skope. S kranjske policijske uprave so sprva sporočili zgolj, da so kriminalisti prijeli osebo »zaradi suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja in še vodijo postopke«.



Minulo dopoldne so možakarji z usnjenimi brezrokavniki, na katerih so bili izvezeni napisi lokalne motoristične scene, počasi kapljali proti svojemu shajališču na tistem robu Jesenic, kjer napis Kopiwood priča o tem, da je tu doma najboljši slovenski hokejist vseh časov. Niso skrivali začudenja nad tem, da so okoli prostorov njihovega kluba potegnili policijski trak. Pričakovano nam ljubitelji težkih motorjev niso hoteli razkriti svojih imen, so pa oborožen vrvež, ki se je potikal okoli njihovih prostorov, opisali z besedami: »Saj se že nekaj dni govori, da se bodo spravili nad nas, a nimamo pojma, zakaj. Kolega tule je bil dopoldne sam v klubu, nato pa je samo skočil do frizerja na Hrušico. Ko se je kmalu za tem vrnil, je bilo že vse obkroženo s policijskim trakom.«