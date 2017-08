FOTO: Proti morju vse stoji, predor zapirajo

LJUBLJANA – Komaj so odstranili posledice prometne nesreče pri Vodicah , že je počilo na gorenjski avtocesti med Podutikom in predorom Šentvid proti Karavankam.

Zaradi trka je promet oviran, zastoj je nastal do razcepa Kozarje.

Kolona vozil v nasprotni smeri pa sega že na primorsko avtocesto, proti cestninski postaji Log. Predor Šentvid občasno zapirajo. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Brezovici in na primorski avtocesti mimo Logatca do Unca v smeri Kopra. Pot se tako podaljša do 40 minut, poroča prometnoinformacijski center.

Z avtoceste se nam je oglasil tudi bralec Jon, ki pravi, da hujšega v nesreči, ki se je, naj povemo še enkrat, zgodila v nasprotni smeri od dolgih zastojev, ni bilo, je pa zato na avtocesti vseeno polno pločevine.

