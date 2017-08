FOTO: Trčenje avtobusa in avtomobila ohromilo avtocesto

VODICE – Malo pred izvozom za Vodice se je na gorenjski avtocesti zgodila nesreča, zaradi katere je promet iz Ljubljane proti Kranju še vedno močno oviran. Na kraju so reševalci, gasilci ljubljanske brigade in policisti.

»Ko so prihajali na kraj, so se vozila na avtocesti dokaj zgledno razvrstila in lepo uredila pas za reševanje,« je pojasnil bralec, ki nam je posredoval tudi nekaj fotografij.

Kot je videti, sta bila v nesrečo vpletena avtobus hrvaških registrskih oznak in osebno vozilo.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zaradi prometne nesreče še vedno zastoj, ki sega vse do Šentvida. Predor občasno zapirajo.

